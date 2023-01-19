Стало известно, как идут работы на мосту по проспекту Ленина в Барнауле

Накануне завершили испытания прочности грунта на втором участке четвертой опоры большого путепровода. Он соответствует норме, заключили специалисты.
Данный участок теперь готов для дальнейший работ. Рабочие в скором времени начнут устанавливать подпорные стенки для будущей опоры.
На данный момент ведется монтаж конструкции на первой опоре.
Специалисты обещают, что на неделе с 16 по 22 января завершат устройство буронабивных свай на третьей опоре. На этом данный вид работ будет полностью выполнен.
Первое испытание грунта на четвертой опоре прошло в новогодние праздники. Он так же оказался годен.
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