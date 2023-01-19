Стало известно, как идут работы на мосту по проспекту Ленина в Барнауле

На мосту по проспекту Ленина продолжают вести работы — укрепляют грунт и устанавливают буронабивные сваи. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Накануне завершили испытания прочности грунта на втором участке четвертой опоры большого путепровода. Он соответствует норме, заключили специалисты.

Данный участок теперь готов для дальнейший работ. Рабочие в скором времени начнут устанавливать подпорные стенки для будущей опоры.

На данный момент ведется монтаж конструкции на первой опоре.

Специалисты обещают, что на неделе с 16 по 22 января завершат устройство буронабивных свай на третьей опоре. На этом данный вид работ будет полностью выполнен.

Первое испытание грунта на четвертой опоре прошло в новогодние праздники. Он так же оказался годен.