19 января
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Жизнь

Стало известно, как идут работы на мосту по проспекту Ленина в Барнауле

На мосту по проспекту Ленина продолжают вести работы — укрепляют грунт и устанавливают буронабивные сваи. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Строительство моста на проспекте Ленина
Строительство моста на проспекте Ленина
Мэрия Барнаула

Накануне завершили испытания прочности грунта на втором участке четвертой опоры большого путепровода. Он соответствует норме, заключили специалисты.

Данный участок теперь готов для дальнейший работ. Рабочие в скором времени начнут устанавливать подпорные стенки для будущей опоры.

На данный момент ведется монтаж конструкции на первой опоре.

Специалисты обещают, что на неделе с 16 по 22 января завершат устройство буронабивных свай на третьей опоре. На этом данный вид работ будет полностью выполнен.

Первое испытание грунта на четвертой опоре прошло в новогодние праздники. Он так же оказался годен.

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