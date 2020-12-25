Стало известно, как изменится расписание электричек в Алтайском крае на Новый год

Западно-Сибирская железная дорога опубликовала изменения в расписании пригородных поездов, которые произойдут 31 декабря и 1 января. Об этом сообщает компания «Алтай-Пригрод».

31 декабря 2020 года вводятся пригородные поезда:

— № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление — в 9:04, прибытие — в 12:06);

— № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление — в 13:38, прибытие — в 16:36).

Также 31 декабря 2020 года отменяется электропоезд № 6234 Барнаул — Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

1 января 2021 года отменяются пригородные поезда:

— № 6233 Аламбай — Барнаул (отправление — в 3:25, прибытие — в 7:05);

— № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление — в 5:35, прибытие — в 6:55);

— № 6003 Усть-Тальменская — Барнаул (отправление — в 6:57, прибытие — в 8:43);

— № 6006 Барнаул — Красный Боец (отправление — в 6:24, прибытие — в 8:21);

— № 6005 Красный Боец — Барнаул (отправление — в 10:05, прибытие — в 12:00);

— № 6222 Барнаул — Тягун (отправление — в 7:31, прибытие — в 10:39);

— № 6221 Тягун — Барнаул (отправление — в 12:31, прибытие — в 15:50);

— № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление — в 9:04, прибытие — в 12:06);

— № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление — в 13:38, прибытие — в 16:36).

Кроме того, с 1 по 10 января отменяются электропоезда:

— № 6021 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

— № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

— № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

— № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

А вот 5 и 7 января 2021 года назначаются пригородные поезда:

— № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

— № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

С 11 января 2021 года расписание пригородных поездов будет осуществляться в соответствии с действующим графиком.