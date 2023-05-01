1 мая
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Жизнь

Стало известно, как по номеру вычислить телефонных мошенников

Как сообщает агентство «Прайм», выявить мошенников можно несколькими способами.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Первый способ — воспользоваться специальным приложением по определению личности звонящего. Если вбить номер, можно увидеть, как он записан в контактах других пользователей. Иногда можно найти и имя с фамилией.

Кроме того, мошенники имеют привычку сразу же сбрасывать звонок. В этом случае нельзя перезванивать.

И, по классике, пробить номер можно в интернете. Скорее всего, у него уже будут негативные отзывы.

Ранее завотделением алтайской больницы попалась на уловки мошенников и потеряла почти семь млн рублей.

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