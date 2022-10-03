Стало известно, как поддержат мобилизованных и их семьи в Алтайском крае

Будут привлечены средства для поддержки военнослужащих и их семей в регионе в алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
Также для помощи семьям мобилизованных направят волонтерские отряды. По словам председателя АКЗС, уже ведут учет семей и определяют объем требуемой помощи.
Для населения проведут разъяснительные работы. В крае уже работает телефон доверия, позвонив по которому, можно получить ответы на вопросы о частичной мобилизации.
«Уровень тревожности населения сегодня очень высок. Часто это спровоцировано непониманием происходящих процессов, незнанием правил, по которым идет мобилизация, ошибками ответственных лиц», — отметил Александр Романенко.
Депутатам и общественности рекомендовали взаимодействовать с работодателями, чьих сотрудников мобилизовали. Следует помочь предприятиям с фиксацией права на отсрочку для ценных сотрудников. И содействовать с замещением кадровых ресурсов взамен мобилизованных работников.
Александр Романенко также призвал морально поддерживать мобилизованных граждан. «Они должны понимать, что они там не один на один с боевиками, все мы находимся вместе с ними», — подчеркнул председатель.