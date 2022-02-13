Стало известно, как российский корабль американскую подлодку прогнал от Курил

Редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин рассказал « Звезде » об инциденте с подводной лодкой ВМС США, произошедшем на российской границе.

Напомним, американскую подлодку типа «Вирджиния» обнаружили утром 12 февраля в районе учений кораблей Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе Курил.

Фрегат «Маршал Шапошников» применил соответствующие обстоятельствам средства и выдворил подлодку, которая «использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ».

Литовкин пояснил, что произошло то же самое, если бы «вы стояли в карауле и увидели нарушителя».

«Первый „выстрел в воздух“ — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении», — отметил он.



Второй шаг — это принятие решения об обозначении района нахождения этой подлодки для того, чтобы моряки поняли, что их не просто слышат и видят, но и конкретно знают об их местонахождении.

«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг, это прямое поражение этого объекта», — подчеркнул эксперт.

После этого в Главном управлении международного военного сотрудничества МО РФ представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручили ноту.

Ранее Минобороны РФ показало, как американский эсминец прогоняли от границы при помощи «Адмирала Трибуца».