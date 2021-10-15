Минобороны показало, как американский эсминец прогоняли от границы при помощи «Адмирала Трибуца»

Минобороны РФ опубликовало видео с американским эсминцем Chafee, попытавшимся пересечь российскую границу в Японском море, сообщает LIFE .

Инцидент с американским эсминцем «Чейфи» (Chafee, DDG 90) произошел 15 октября вблизи Владивостока — корабль пытался нарушить российскую границу.

«Около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам РФ и предпринял попытку пересечения государственной границы», — заявили в Минобороны.

На перехват эсминца отправился большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота.

Российские моряки предупредили американский корабль о том, что район закрыт в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».

Однако после предупреждения Chafee вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета.

Также эсминец «предпринял действия по нарушению государственной границы РФ в заливе Петра Великого».

После этого противолодочный корабль пошел на сближение. Эсминец отвернул от госграницы РФ, когда «Адмирал Трибуц» находился на расстоянии менее 60 метров.

В Минобороны расценили действие экипажа Chafee как грубое нарушение международных правил.

Напомним, в ноябре 2020 года в том же заливе эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу, но его остановил «Адмирал Виноградов».