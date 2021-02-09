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Жизнь

Фестиваль «Сибирская Масленица» в Алтайском крае пройдет несмотря на ковид

В Алтайском крае проведут «Сибирскую Масленицу», но не настолько масштабно, как это было раньше. Организаторы рассказали, чем пришлось пожертвовать ради безопасности гостей.

Сибирская масленица - 2020.
Сибирская масленица - 2020.
Дмитрий Лямзин.

На празднике станет двумя конкурсами меньше, но останется призовой Масленичный столб и веселая развлекательная программа, пишет Алтайтурцентр.

Так, на территории комплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино 13 марта не станут устраивать ярмарку ремесел и проводить традиционные масленичные конкурсы.

Зато среди рукотворных масленичных чучел выберут авторов наиболее креативных. Также самые ловкие смогут испытать удачу и взобраться за призами на Масленичный столб.

Сибирская масленица - 2020.
Сибирская масленица — 2020.
Дмитрий Лямзин.

На ипподроме пройдет конноспортивный праздник, планируется выступление театра «Куклы-Великаны» и других творческих коллективов.

В 2020 году в «Сибирской Масленице» участвовало более 30 тыс. человек.

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