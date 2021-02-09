Фестиваль «Сибирская Масленица» в Алтайском крае пройдет несмотря на ковид

На празднике станет двумя конкурсами меньше, но останется призовой Масленичный столб и веселая развлекательная программа, пишет Алтайтурцентр.
Так, на территории комплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино 13 марта не станут устраивать ярмарку ремесел и проводить традиционные масленичные конкурсы.
Зато среди рукотворных масленичных чучел выберут авторов наиболее креативных. Также самые ловкие смогут испытать удачу и взобраться за призами на Масленичный столб.
На ипподроме пройдет конноспортивный праздник, планируется выступление театра «Куклы-Великаны» и других творческих коллективов.
В 2020 году в «Сибирской Масленице» участвовало более 30 тыс. человек.