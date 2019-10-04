Стало известно, как Владимир Путин отметит свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения на природе в компании родных и близких людей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году Путину исполнится 67 лет. Ему нечасто удается провести 7 октября без рабочих событий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября он также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения «субстантивных вопросов», так что и такие звонки — часть рабочего графика главы государства.

В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий. Годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения в сибирскую тайгу.