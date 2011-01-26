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Жизнь

Стало известно, какой будет погода в Алтайском крае в начале рабочей недели

Жителям Алтайского края пока не стоит рассчитывать на улучшение январской погоды. Краткосрочный прогноз опубликован на сайте территориального МЧС. Еще два дня в регионе будет очень некомфортно.

Метель на трассе, МЧС.
Метель на трассе, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным службы спасения, 27 и 28 января в края будет идти снег, а по южным районам — мокрый снег. На дорогах прогнозируется гололедица и метель. Порывы ветра местами будут достигать 18−23 метров в секунду.

В такую непогоду могут произойти ДТП, порывы на линиях электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падение от сильных порывов ветра вывесок и различных конструкций.

Автовладельцев и пешеходов просят быть предельно внимательными и лишний раз не выходить на улицу без крайней необходимости.

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