27 августа
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Жизнь

Стало известно, какая будет предстоящая осень

27 августа - народный праздник Михей Тиховей и церковный день памяти пророка Михея.

Осень.
Осень.
СС0

Традиции на Михея Тиховея

Тиховеем день назвали из-за ветра - по нему судили, какая будет осень. Если тихий - теплая, если ураган - ненастная.

Хороший день для шопинга, особенно для новой одежды. Обновки окажутся удачными и прослужат долго.

Если начался листопад, нужно встать под него и попросить дерево об удаче - обязательно сбудется.

Осень. Девочка.
Осень. Девочка.
СС0

Что запрещено делать на Михея Тиховея

  • Нельзя ругаться и спорить, особенно с пожилыми людьми - к проблемам во взаимоотношениях с окружающими.
  • Не стоит шуметь, кричать, громко слушать музыку - для тихих людей приготовлено благополучие.
  • Последний день Успенского поста. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко.
  • Нельзя готовить из теста, выпечку, даже постную - к денежным затруднениям.
  • Нельзя выходить в сады для работы. Можно попросить Тиховея о хорошем урожае.
Осень. Листва. Ботинки.
Осень. Листва. Ботинки.
СС0

Народные приметы на 27 августа 2023 года

  • Тихий ветер или его отсутствие — осень предстоит мягкая, теплая и сухая.
  • Сильный ветер — к ненастной осени.
  • Первые птицы полетели на юг — к морозам в середине октября.
  • Перелетные птицы еще не улетают — к поздней зиме.
  • Утренний туман сегодня поднимается столбами — вскоре будет дождь.
  • Листья у тополя стали влажными — будут осадки.
  • В одной стороне у звезд лучи кажутся длиннее — с той стороны будет дуть ветер.
  • Красная заря — к сильному ветру.

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