Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на новогодних праздниках

Погода на новогодние праздники в Алтайском крае обещает быть довольно благоприятной, сильных морозов не ожидается.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 2020 год наш регион встретит под воздействием циклона.

Это значит, что погода в крае будет теплой. Также ожидается снег. В ночь на 1 января в регионе температуры будут балансировать в диапазоне −8…−18 градусов, днем будет −1…−6 градусов. В регионе ожидаются слабые и умеренные снегопады.

Во второй половине дня 1 января синоптики прогнозируют усиление ветра. Кроме того, осадки в крае станут более интенсивными.

В итоге сутки 2 и ночь 3 января в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Скорость ветра будет достигать 10−15 метров в секунду, местами вероятны порывы до 20 метров в секунду.

Снегопад в Барнауле. Анна Зайкова

Вместе с этим усилятся снегопады, ожидаются метели и гололед.

При этом температура воздуха составит в эти дни +2…-7 градусов.

Впрочем, уже 4 января, как ожидается, погода станет более спокойной. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние антициклон.

В регионе будет преимущественно без осадков (хотя местами возможен небольшой снег), ветер стихнет.

Ночные температуры воздуха в период с 4 по 8 января составят −6…−18 градусов. В дневные часы будет теплее на 3−5 градусов.