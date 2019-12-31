Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на новогодних праздниках

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 2020 год наш регион встретит под воздействием циклона.
Это значит, что погода в крае будет теплой. Также ожидается снег. В ночь на 1 января в регионе температуры будут балансировать в диапазоне −8…−18 градусов, днем будет −1…−6 градусов. В регионе ожидаются слабые и умеренные снегопады.
Во второй половине дня 1 января синоптики прогнозируют усиление ветра. Кроме того, осадки в крае станут более интенсивными.
В итоге сутки 2 и ночь 3 января в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Скорость ветра будет достигать 10−15 метров в секунду, местами вероятны порывы до 20 метров в секунду.
Вместе с этим усилятся снегопады, ожидаются метели и гололед.
При этом температура воздуха составит в эти дни +2…-7 градусов.
Впрочем, уже 4 января, как ожидается, погода станет более спокойной. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние антициклон.
В регионе будет преимущественно без осадков (хотя местами возможен небольшой снег), ветер стихнет.
Ночные температуры воздуха в период с 4 по 8 января составят −6…−18 градусов. В дневные часы будет теплее на 3−5 градусов.