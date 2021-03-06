Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на 8 марта

Мощное потепление ожидается в Алтайском крае в Международный женский день, 8 марта — в этот весенний праздник регион будет находиться в теплом секторе южного циклона, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

При этом, по словам собеседницы, теплая погода будет сопровождаться усилением ветра до 20−22 метров в секунду.

В отдельных районах в понедельник, 8 марта, ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах будет сильная гололедица.

Что касается дневной температуры воздуха, то она будет балансировать в диапазоне −3…+2 градуса, местами по югу будет и вовсе до +4…+9 градусов.

Впрочем, довольно теплыми будут и 6, и 7 марта.

Если в ночные часы температуры будут находиться в диапазоне −5…−18 градусов, то днем в субботу и воскресенье в крае будет −3…+6 градусов в зависимости от конкретной территории.