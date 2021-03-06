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Жизнь

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на 8 марта

Мощное потепление ожидается в Алтайском крае в Международный женский день, 8 марта — в этот весенний праздник регион будет находиться в теплом секторе южного циклона, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Оттепель.
Оттепель.
Михаил Хаустов

При этом, по словам собеседницы, теплая погода будет сопровождаться усилением ветра до 20−22 метров в секунду.

В отдельных районах в понедельник, 8 марта, ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. На дорогах будет сильная гололедица.

Что касается дневной температуры воздуха, то она будет балансировать в диапазоне −3…+2 градуса, местами по югу будет и вовсе до +4…+9 градусов.

Впрочем, довольно теплыми будут и 6, и 7 марта.

Если в ночные часы температуры будут находиться в диапазоне −5…−18 градусов, то днем в субботу и воскресенье в крае будет −3…+6 градусов в зависимости от конкретной территории.

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