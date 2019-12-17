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17 декабря -10°C

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае сразу после Нового года

Январь в Алтайском крае и ряде соседних регионов Сибири ожидается морозным, сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогноз заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Аналогичная погода, как отметила синоптик, установится в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, центральных и южных районах Красноярского края, а также в республиках Алтай и Тува.

При этом морозная погода в Алтайском крае будет сопровождаться отсутствием обильных осадков.

В то же время, каких-то аномалий, связанных с холодом в нашем регионе в январе не ожидается.

Отметим, что этот прогноз в целом совпадает с ранее опубликованным вероятностным прогнозом температурного режима на отопительный период 2019—2020.

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020.
Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020.
meteorf.ru.

Как следует из этих данных, январь 2020 года в Алтайском крае не обещает климатических сюрпризов. Погода в целом будет вписываться в климатическую норму.

Факт

В Барнауле средняя месячная температура в январе составляет -16,8 градуса.

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