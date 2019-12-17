Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае сразу после Нового года

Аналогичная погода, как отметила синоптик, установится в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, центральных и южных районах Красноярского края, а также в республиках Алтай и Тува.
При этом морозная погода в Алтайском крае будет сопровождаться отсутствием обильных осадков.
В то же время, каких-то аномалий, связанных с холодом в нашем регионе в январе не ожидается.
Отметим, что этот прогноз в целом совпадает с ранее опубликованным вероятностным прогнозом температурного режима на отопительный период 2019—2020.
Как следует из этих данных, январь 2020 года в Алтайском крае не обещает климатических сюрпризов. Погода в целом будет вписываться в климатическую норму.
Факт
В Барнауле средняя месячная температура в январе составляет -16,8 градуса.