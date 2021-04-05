Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в апреле

Погода в Алтайском крае в апреле обещает быть в пределах климатической нормы и в плане температуры, и в плане количества осадков, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, нормальное значение среднемесячной температуры в апреле в нашем регионе составляет +3…+6 градусов.

Что касается осадков, то под апрельской нормой в Алтайском крае подразумевается значение от 16 до 37 мм, а в предгорных районах — до 52 мм.

Согласно предварительным данным, ночные температуры в первой декаде апреля будут балансировать в диапазоне −2…−12 градусов, а дневные в диапазоне −1…+14 градусов.

Вторая и третья декады апреля будут теплее, что естественно. Так, ночные температуры ожидаются на уровне −4…+7 градусов.

Барнаул перед началом ледохода. Анна Зайкова.

Днем столбики термометров будут показывать от +3 до +17 градусов, а местами и до +22 градусов.

Наибольшее количество осадков (преимущественно дождей) в Алтайском крае ожидается во второй и четвертой пятидневках месяца.

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае закончится начавшийся период потепления.