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Жизнь

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в апреле

Погода в Алтайском крае в апреле обещает быть в пределах климатической нормы и в плане температуры, и в плане количества осадков, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

По словам собеседницы, нормальное значение среднемесячной температуры в апреле в нашем регионе составляет +3…+6 градусов.

Что касается осадков, то под апрельской нормой в Алтайском крае подразумевается значение от 16 до 37 мм, а в предгорных районах — до 52 мм.

Согласно предварительным данным, ночные температуры в первой декаде апреля будут балансировать в диапазоне −2…−12 градусов, а дневные в диапазоне −1…+14 градусов.

Вторая и третья декады апреля будут теплее, что естественно. Так, ночные температуры ожидаются на уровне −4…+7 градусов.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

Днем столбики термометров будут показывать от +3 до +17 градусов, а местами и до +22 градусов.

Наибольшее количество осадков (преимущественно дождей) в Алтайском крае ожидается во второй и четвертой пятидневках месяца.

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае закончится начавшийся период потепления.

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