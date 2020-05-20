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20 мая 19°C

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Предстоящий июнь в Западной Сибири ожидается теплее нормы, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

По ее словам, в регионах Западной Сибири от климатической нормы средние показатели температур в первый летний месяц будут отличаться на один-два градуса.

Отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в июне равна +17,7 градуса.

Таким образом, если предварительный прогноз на первый летний месяц сбудется, то средняя температура может вплотную подобраться к отметке в +20 градусов.

Повышенное количество осадков

При этом отметим, что ранее Гидрометцентром России был опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года. Согласно этим данным, в Алтайском крае не ожидалось серьезных температурных аномалий.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2020 года.
Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2020 года.
meteoinfo.ru.

При этом часть нашего региона была включена в зону повышенного количества осадков.

Жаркий май

Отметим, что май в Алтайском крае выдался очень теплым. В течение последней недели регион и вовсе существует в условиях аномальной жары.

До 20 мая в крае было объявлено штормовое предупреждение.

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