30 января
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Жизнь

Стало известно, какие черты лица выдают бедных и богатых

Группа ученых сравнила черты лица у людей с разным уровнем достатка и составила список особенностей, которые присущи бедным и богатым.

вещи со своим лицом
вещи со своим лицом
CC0

В процессе исследования выяснилось, что для богатых характерны четкие черты лица, выступающие вперед носы, вздернутый рот и высокий лоб.

А бедных отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок, указывает LIFE.

Ранее стала известна группа крови долгожителей. Шансы прожить дольше остальных, имеют обладатели четвертой группы крови.

92% женщин и мужчин с четвертой группой крови, принявших участие в данном исследовании, продемонстрировали мощный иммунитет, указывает gorodkirov.ru. На втором месте — 91% — по силе иммунного ответа вирусам обладают люди с третьей группой крови. А 80% испытуемых с первой группой крови легко справились с болезнями. Самый низкий показатель у обладателей второй группы крови — 40%.

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