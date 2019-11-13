Стало известно, какие детские пособия и больничные будут выплачивать в 2020 году

Размер пособий для людей, находящихся на больничном, в 2020 году увеличится с 2150,68 рублей до 2301,36 рублей. На оплату в размере 100% среднего заработка при болезни могут рассчитывать работники, чей страховой стаж составляет восемь и более лет.
Работникам, страховой стаж которых составляет от пяти до восьми лет, больничный оплачивается из расчета 80% от среднего заработка, меньше пяти лет — из расчета 60%.
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 322 190 руб. В 2019 году выплаты составляют 301 095 руб.
Также в будущем году вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Он составит 27 984 рубля — это примерно на 2 тыс. рублей больше, чем в 2019.