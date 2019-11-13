Стало известно, какие детские пособия и больничные будут выплачивать в 2020 году

1 января 2020 году в России изменится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Изменения касаются только тех россиян, чья официальная зарплата составляет от 60 тыс. рублей в месяц, сообщают «Аргументы и Факты».

Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе. photo.7ya.ru