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Жизнь

Стало известно, какие детские пособия и больничные будут выплачивать в 2020 году

1 января 2020 году в России изменится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Изменения касаются только тех россиян, чья официальная зарплата составляет от 60 тыс. рублей в месяц, сообщают «Аргументы и Факты».

Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
Дети, которых много носили на руках, вырастают более уверенными в себе.
photo.7ya.ru

Размер пособий для людей, находящихся на больничном, в 2020 году увеличится с 2150,68 рублей до 2301,36 рублей. На оплату в размере 100% среднего заработка при болезни могут рассчитывать работники, чей страховой стаж составляет восемь и более лет.

Работникам, страховой стаж которых составляет от пяти до восьми лет, больничный оплачивается из расчета 80% от среднего заработка, меньше пяти лет — из расчета 60%.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 322 190 руб. В 2019 году выплаты составляют 301 095 руб.

Также в будущем году вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Он составит 27 984 рубля — это примерно на 2 тыс. рублей больше, чем в 2019.

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