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Жизнь

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Барнауле в 2021 году

21 дорожный объект отремонтируют в Барнауле в 2021 году. В список вошли не только дороги, но и мосты. Перечень опубликовала пресс-служба администрации города.

Дороги в Барнауле.
Дороги в Барнауле.
Анна Зайкова.

В 2021 году, с учетом мероприятий по безопасности дорожного движения, на дороги потратят 907,21 млн рублей.

Ремонтно-строительные работы будут идти по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2021 году

  • мост через р. Власиха по ул. Мамантова,
  • проезд Северный Власихинский (от Попова до Энергетиков),
  • мост через реку Барнаулка по Челюскинцев,
  • мост через р. Пивоварку по Северо-Западной,
  • Змеиногорский тракт (от Аванесова до Горнолыжной),
  • Шумакова (от 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского),
  • Взлетная (от Попова до Сергея Ускова),
  • Кулагина (от Кулагина, 64 до Калинина),
  • Парфенова (от коммунального моста до Воровского),
  • Горнолыжная (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда),
  • Смородиновая (от Смородиновой до Малиновой 1-й),
  • Кедровая (от Дружбы до Малиновой),
  • Декоративная (от Авиаторов до Малиновой),
  • Дружбы (от Смоленской до Кедровой),
  • Авиаторов (от Малиновой 2-й до Декоративной),
  • Малиновая 2-я (от Смоленской до Авиаторов),
  • Смоленская (от Малиновой 1-й до Дружбы),
  • Малиновая 1-я (от Кедровой до Смоленской),
  • Северо-Западная (от Ленина до Советской Армии),
  • Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).

Власти уже объявили аукционы по определению подрядчиков на реконструкцию моста по ул. Челюскинцев (87,8 млн рублей), дорог по ул. Шумакова, Взлетной, Кулагина, Парфенова, Горнолыжной (161 млн рублей), Змеиногорского тракта (136 млн рублей), ул. Соловьиной, Кедровой, Декоративной, Дружбы, Малиновой 1-й, Смоленской (69 млн рублей).

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