Стало известно, какие общественные места благоустроят в Алтайском крае в 2020 году

В 2020 году в Алтайском крае обновят более 50 общественных территорий и 250 дворов. На это уйдет более 700 млн рублей, из которых 699 млн рублей — из федеральной казны.

Всего благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут в 42 муниципалитетах (12 городах и 30 поселениях, в которых живут свыше пяти тысяч человек).

В Барнауле благоустроят только две территории. Их выбрали онлайн-голосованием. Это парк «Изумрудный» и Мизюлинская роща, которые заняли первое и второе место по итогам опроса. Третьей была зеленая зона на пересечении ул. С. Ускова и Взлетной, но в план по нацпроекту территория не попала.

Как позже сообщили в администрации Барнаула, число общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году по программе «Жилье и городская среда» пока не определено.

«В настоящее время комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с кафедрой архитектуры и дизайна АГТУ разрабатываются эскизные решения благоустройства Мизюлинской рощи и территории, расположенной на пересечении улиц С. Ускова и Взлетная. В дальнейшем, согласно утвержденных эскизных решений, будет разработана проектная документация, исходя из которой, станут понятны объемы финансирования по каждому из объектов. Разработкой проекта благоустройства парка „Изумрудный“ занимается Фонд имущества Алтайского края», — заявили в мэрии.

После разработки проектной документации, станет ясно, какие общественные территории благоустроят в краевой столице в этом году.

В Бийске обновления дождется зеленая зона за ТРЦ «Ривьера» и сквер Льнокомбината, в Рубцовске — парк культуры и отдыха имени Кирова и разделительная пешеходная полоса на проспекте Рубцовском, в Камне-на-Оби благоустроят набережную Оби и парк.

Список всех территорий можно посмотреть на сайте правительства.