Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Барнауле 9 мая

В 10.00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. В этом году в торжественном прохождении войск гарнизона примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Также в составе праздничной колонны барнаульцы смогут увидеть ретроавтомобили военного времени.

Шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в альтернативных форматах. Фейерверков также не будет.

Пробеги

Краевой пробег «Кольцо Победы – 2024» пройдет по пр.Ленина, старт — с площади Советов. С 10:30 до 12:30 пройдет регистрация участников и выдача номеров. В 13:00 начнется парад открытия, после чего будет объявлен старт пробега. В массовом легкоатлетическом пробеге, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие взрослые и дети.

В 14:00 с пл.Советов стартует легкоатлетический пробег «За нашу Победу» в рамках Всероссийского дня бега «Динамо бежит».

Центр

В этом году площадь Сахарова вновь станет центром всех торжественных событий.

Основные праздничные мероприятия пройдут на ее главной сценической площадке с 12:00 дня до 20:00. На праздничной концертной площадке выступят лучшие творческие коллективы и солисты города, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Площадки и парки

В Октябрьском районе в сквере им. Германа Титова пройдет праздничная программа «Согреем памятью сердца!». Также праздничная программа будет организована в парке «Изумрудный».

Железнодорожный район проведет серию праздничных мероприятий «Барнаул — город трудовой доблести». Будут работать молодежные площадки на пр.Социалистическом проспекте и одна на площади Победы. На каждой из них пройдут праздничные концерты.

В Центральном, Индустриальном и Ленинском районах главными праздничными точками притяжения станут парки культуры и отдыха. В парке «Центральном» пройдет праздничная программа «Мир, Май, Победа», в «Лесной сказке» — праздничная программа «Одна на всех — Победа!», а в парке развлечений и отдыха «Арлекино» – тематический проект «О мире, о Победе, о весне».

Пригород

Также праздничные мероприятия пройдут в пригороде Барнаула. На площади перед ДК «Южный» состоится праздничная программа «Цветущий май! Победный май!».

В пригороде Ленинского района тоже пройдут разнообразные мероприятия. Так, в селе Гоньба состоится концертная программа военных песен, в поселке Научный Городок откроется фото-зона с реконструкцией военного быта, подготовленная ТОС «Научный».А в поселке Казенная Заимка пройдет праздничный концерт, на котором подготовят полевую кухню, а на концерте в поселке Березовка прозвучат песни фронтовых лет.

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