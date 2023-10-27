28 октября
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Жизнь

Стало известно, какие проблемы при ремонте чаще всего возникают у россиян

Почти треть россиян остались недовольны ремонтом, передает Lenta.ru.

Рулон обоев.
Рулон обоев.
pixabay.com

В исследование приняли участие около трех тыс. россиян, 70% из низ делали ремонт своими руками.

Около 28% пожаловались на трудности в работах. Особенные сложности люди испытали при демонтаже сантехники.

Многим также не понравился цвет интерьера, размер мебели и бытовой техники.

В итоге 51% россиян приняли решение переделать ремонт, а 49% смирились с получившимся результатом.

Средняя цена ремонта составила примерно 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле отремонтировали дороги в частных секторах.

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