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Стало известно, какие профессии самые востребованные в России

Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в 2018 году, сообщает RT.

Бухгалтерия.
Бухгалтерия.
Анна Зайкова

Выводы сделаны на основе данных аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы, сообщила пресс-служба Минтруда.

В 2018 году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом количество подобных запросов выросло по сравнению с 2017-м — тогда число соответствующих вакансий составляло 100 680, пишет РИА Новости.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 запросов (в 2017-м — 114 032), а для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (годом ранее — 135 822).

«Низкооплачиваемые профессии, на которые идут с большой неохотой — поэтому так много открытых вакансий. Это не показатель. В ближайшей перспективе, автоматизация очень сильно почистит ряды рядовых бухгалтеров», пишут комментаторы к сообщению.

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