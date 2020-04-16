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16 апреля
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Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для дезинфекции в ночь с 16 на 17 апреля

В Барнауле продолжается дезинфекция улиц. В ночь с 16 на 17 апреля дорожникам предстоит обработать еще 22 дороги, сообщает пресс-служба мэрии.

Дезинфекция Барнаула.
Дезинфекция Барнаула.
https://barnaul.org/main_news/

В ночь с 16 на 17 апреля работы пройдут на улицах Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Новосибирской, Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малой Малахова, Покровской, 42 Краснознаменной Бригады, 2-я Северо-Западной, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, В. Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Э. Алексеевой, бульваре Медиков, проспекте Космонавтов, проезде Северном Власихинском.

Городские власти призывают жителей ответственно отнестись к мерам предосторожности и не выходить из дома в период обработки улиц. Работы начнутся в 23:00.

Также в пресс-службе отметили, что на 16 апреля в городе обработано 116 улиц. Всего в плане работ — 171 улица вместе с тротуарами.

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