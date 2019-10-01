Каким будет новый международный терминал в Барнаульском аэропорту

Внешний облик павильона прилета проектировщику нужно будет разработать с учетом окружающей застройки, ориентируясь на здание аэровокзала и вышки КДП. Проектируемое здание — продолжение существующего здания аэровокзала, говорится в техзадании.
В новом павильоне будет зал ожидания и зона паспортного контроля, зал выдачи багажа, помещение разукомплектовки багажных контейнеров, зона таможенного контроля, зал прилета (зал встречи), а также служебные помещения сотрудников аэропорта и государственных контролирующих органов и санитарно-бытовые помещения.
В павильоне прилета предусмотрят пункты иммиграционного, санитарно-эпидемиологического, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля.
Вход в зал прилета со стороны привокзальной площади оборудуют пунктом контроля безопасности.
В зале выдачи багажа будет один транспортер выдачи, помещение для хранения невостребованного багажа, информационные табло.
Все помещения оборудуют световыми информационными указателями.
Также проектировщик должен предусмотреть установку кресел в местах ожидания пассажирских сервисов.
На проектные работы выделяется 15 млн рублей. Как ранее писал altapress.ru, всего в модернизацию аэропорта собственники вложат 2,4 млрд рублей. Работы займут около 5 лет.