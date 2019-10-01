Каким будет новый международный терминал в Барнаульском аэропорту

Авиапредприятие «Алтай» ищет проектировщика павильона прилета пассажиров международных воздушных линий. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок, где подробно описано, каким будет новый терминал.

Внешний облик павильона прилета проектировщику нужно будет разработать с учетом окружающей застройки, ориентируясь на здание аэровокзала и вышки КДП. Проектируемое здание — продолжение существующего здания аэровокзала, говорится в техзадании.

В новом павильоне будет зал ожидания и зона паспортного контроля, зал выдачи багажа, помещение разукомплектовки багажных контейнеров, зона таможенного контроля, зал прилета (зал встречи), а также служебные помещения сотрудников аэропорта и государственных контролирующих органов и санитарно-бытовые помещения.

В павильоне прилета предусмотрят пункты иммиграционного, санитарно-эпидемиологического, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Вход в зал прилета со стороны привокзальной площади оборудуют пунктом контроля безопасности.

В зале выдачи багажа будет один транспортер выдачи, помещение для хранения невостребованного багажа, информационные табло.

Все помещения оборудуют световыми информационными указателями.

Также проектировщик должен предусмотреть установку кресел в местах ожидания пассажирских сервисов.

На проектные работы выделяется 15 млн рублей. Как ранее писал altapress.ru, всего в модернизацию аэропорта собственники вложат 2,4 млрд рублей. Работы займут около 5 лет.