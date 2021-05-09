9 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, какую выплату к Дню Победы получают оставшиеся в живых фронтовики

Федеральная дополнительная материальная выплата к Дню Победы в 2021 году составляет 10 тыс. рублей. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Доплата выплачивается единовременно. Получить ее могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, такая же выплата положена гражданам России, постоянно проживающим в одной из трех прибалтийских республик. К ним относятся такие категории пенсионеров:

  • Военнослужащие всех родов войск, а также уволенные в запас. Вольнонаемные работники штатного состава армии. Воспитанники воинских частей.
  • Партизаны, участники подпольной деятельности в оккупированных регионах СССР и на территории зарубежных стран. Персонал разведки и контрразведки.
  • Журналисты, кинооператоры, корреспонденты, писавшие репортажи с передовой.
  • Борцы с националистическими элементами за период 1944—1951 гг.
  • Труженики военных организаций, обеспечивающих потребности фронта. Лица, работавшие в тылу не менее полугода, награжденные за усердный труд.
  • Участники операций по разминированию объектов и территорий.
  • Лица, получившие ордена, медали СССР, а также оборонявшие Ленинград и награжденные медалью воины.
  • Дети, получившие травмы, контузии, инвалидность за годы войны.

Поощрить ветеранов ВОВ могут и региональные власти в зависимости от своих бюджетных возможностей.

В частности, в Москве к 9 мая практикуются так называемые «собянинские доплаты». Благодаря им ветераны могут получить единовременно до 25 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость