Стало известно, какую выплату к Дню Победы получают оставшиеся в живых фронтовики

Доплата выплачивается единовременно. Получить ее могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
Кроме того, такая же выплата положена гражданам России, постоянно проживающим в одной из трех прибалтийских республик. К ним относятся такие категории пенсионеров:
- Военнослужащие всех родов войск, а также уволенные в запас. Вольнонаемные работники штатного состава армии. Воспитанники воинских частей.
- Партизаны, участники подпольной деятельности в оккупированных регионах СССР и на территории зарубежных стран. Персонал разведки и контрразведки.
- Журналисты, кинооператоры, корреспонденты, писавшие репортажи с передовой.
- Борцы с националистическими элементами за период 1944—1951 гг.
- Труженики военных организаций, обеспечивающих потребности фронта. Лица, работавшие в тылу не менее полугода, награжденные за усердный труд.
- Участники операций по разминированию объектов и территорий.
- Лица, получившие ордена, медали СССР, а также оборонявшие Ленинград и награжденные медалью воины.
- Дети, получившие травмы, контузии, инвалидность за годы войны.
Поощрить ветеранов ВОВ могут и региональные власти в зависимости от своих бюджетных возможностей.
В частности, в Москве к 9 мая практикуются так называемые «собянинские доплаты». Благодаря им ветераны могут получить единовременно до 25 тыс. рублей.