Стало известно, когда аномальная жара покинет Алтайский край

По данным синоптиков, в последние дни на Алтае и в соседних субъектах СФО температура превысила майские показатели на 8−12 градусов, а местами и более.

На территории края штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено до 20 мая. В течение ближайших трех суток в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также усиление ветра до 14 — 16 метров в секунду.

Понижение температур в крае прогнозируется 21 мая. В этот день, по данным синоптиков, столбики термометров уже не поднимутся до отметки +30 градусов, а покажут +22…+27 градусов.

При этом температура в регионе, скорее всего, останется выше майской нормы.