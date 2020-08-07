Стало известно, когда аномальная жара в Алтайском крае достигнет своего пика

Пик периода аномально жаркой погоды, которая установилась в Алтайском крае, будет достигнут в выходные и на старте новой рабочей недели, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Напомним, что в данный момент в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары и высокой пожароопасности.

Днем в субботу, 8 августа, температуры в регионе составят +27…+32 градуса. В Воскресенье будет +28…+33 градуса.

На старте новой рабочей недели станет еще жарче. По данным алтайского ЦГМС, в понедельник, 10 августа, в крае будет +30…+35 градусов.

«На предстоящих выходных и в понедельник жара в крае достигнет своего пика», — отметила Людмила Сырых.

Местами в эти дни ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах вероятно усиление ветра.

Затем, как ожидается, в регионе произойдет понижение температуры воздуха. Впрочем, резкого похолодания синоптики не прогнозируют и летняя погода продолжит властвовать в Алтайском крае.