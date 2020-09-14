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Жизнь

Стало известно, когда бабье лето в Алтайском крае возьмет паузу

Бабье лето в Алтайском крае началось, но в течение текущей недели оно возьмет определенную паузу, рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

Золотая осень в Барнауле.
Золотая осень в Барнауле.
Анна Зайкова.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, 14 сентября является календарной датой начала бабьего лета в России.

В Алтайском крае, напомним, теплая погода установилась на минувших выходных.

Тепло и даже жарко в регионе будет в первую половину текущей недели. Местами столбики термометров покажут до +27 градусов.

А вот затем в крае ожидается изменение погоды — на смену солнцу придут дожди, местами возможны грозы.

Также в дневные часы станет прохладнее.

Впрочем, на паузе бабье лето простоит недолго.

Согласно предварительным данным, в ближайшие выходные в Алтайском крае вновь будет солнечно и тепло.

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