Стало известно, когда бабье лето в Алтайском крае возьмет паузу

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, 14 сентября является календарной датой начала бабьего лета в России.
В Алтайском крае, напомним, теплая погода установилась на минувших выходных.
Тепло и даже жарко в регионе будет в первую половину текущей недели. Местами столбики термометров покажут до +27 градусов.
А вот затем в крае ожидается изменение погоды — на смену солнцу придут дожди, местами возможны грозы.
Также в дневные часы станет прохладнее.
Впрочем, на паузе бабье лето простоит недолго.
Согласно предварительным данным, в ближайшие выходные в Алтайском крае вновь будет солнечно и тепло.