Стало известно, когда барнаульцы смогут понаблюдать за самым мощным звездопадом

В августе над небом Алтайского края можно будет традиционно наблюдать метеоритный поток Персеид. Самый мощный звездопад будет 12 августа.

Персеиды — это явление, при котором Земля проходит сквозь хвост кометы Свифта — Туттля. Частицы проникают в воздушную оболочку планеты и образуют тот самый дождь из звёзд, пишет «Алтайская правда».

Метеоритный поток идет уже сейчас, но самый пик намечается в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать звездопад можно будет практически до рассвета.

С 23:00 в небе можно будет видеть до сотни пролетающих звезд в час. Ученые называют это значение зенитным часовым числом.

Наблюдать за Персеидами лучше всего, встав лицом к востоку, на открытой местности и возвышении.

После 13 числа падающие звезды можно будет также видеть на небе, но не в таком количестве.