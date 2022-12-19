19 декабря
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Жизнь

Стало известно, когда будет самая длинная ночь на Алтае

Самый короткий день (зимнего солнцестояния) будет в Алтайском крае 22 декабря.

Закат. Осенний Барнаул.
Закат. Осенний Барнаул.
vk.com/barneos22.

День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день в году. Солнце будет светить всего семь часов, после чего снова зайдет за горизонт.

В это время Солнце на небесной сфере достигнет максимального удаления от небесного экватора и уйдет в южное полушарие, сообщил Ngs.ru специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

С днем зимнего солнцестояния связывают приход астрономической зимы.

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