Стало известно, когда будет самая длинная ночь на Алтае

Самый короткий день (зимнего солнцестояния) будет в Алтайском крае 22 декабря.

День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день в году. Солнце будет светить всего семь часов, после чего снова зайдет за горизонт.

В это время Солнце на небесной сфере достигнет максимального удаления от небесного экватора и уйдет в южное полушарие, сообщил Ngs.ru специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

С днем зимнего солнцестояния связывают приход астрономической зимы.