29 августа
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Жизнь

Стало известно, когда электричка Барнаул-Новосибирск будет ходить без пересадок

Первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Виктор Гневашев рассказал, когда в Алтайском крае появятся электрички, которые будут ходить от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново.

Железная дорога
Железная дорога
СС0

Лет 10-12, не больше

По словам Виктора Гневашева, Алтайскому краю планируется поставить 128 пассажирских вагонов электропоездов. В том числе, три двухсистемных электропоезда нового типа для сообщения с Новосибирском. Это должно произойти в 2023-2035 годах.

И в Алтайском крае, и в Новосибирской области многие уверены, что пересадка в Черепаново обусловлена принадлежностью участков дороги к разным регионам. Однако дело здесь совсем в другом.

ЛЭП.
ЛЭП.
Архив компании «Россети Сибирь»

AC/DC, но без концертов

На участке Барнаул-Черепаново электропоезда используют переменный ток, а на отрезке Черепаново-Новосибирск — постоянный. В связи с этим и приходится делать пересадку. Постоянный ток используют и прочие соседи Алтайского края — Омская область, а также Кузбасс.

Идей по устранению этого неудобства озвучивалось несколько, но победило решение использовать двухсистемные электропоезда, который могут использовать как постоянный, так и переменный ток.

Виктор Гневашев,
замглавы Западно-Сибирской ж/д:

Чтобы пассажиров не мучить этими пересадками, чтобы они комфортно ехали от точки отправления до точки назначения, есть решение использовать такие электропоезда нового типа.

Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку.
Виктор Томенко посетил детский сад и предприятие РЖД и оценил новую электричку.
Антон Федотов

Ласточкины «гнезда»

Двухсистемные электропоезда ЭС1 и ЭС1П созданы на основе платформы Siemens Desiro и носят название «Ласточки». Они производились заводом Siemens в Германии и (по лицензии) заводом «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

После того, как Siemens покинул российский рынок, производством (с 2023 года) занялась группа «Синара». Она планирует с 2025 года начать выпуск электропоезда двухсистемного питания ЭС105 на основе решений Siemens Desiro.

На данный момент «Ласточки» отсутствуют лишь в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Ранее в Сибири ими планировалось связать Новосибирск, Барнаул, Омск и Томск, а также Иркутск с Улан-Удэ.

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