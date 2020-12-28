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Жизнь

Стало известно, когда 40-градусные морозы покинут Алтайский край

Период 40-градусных морозов, установившихся в Алтайском крае в конце прошлой недели, завершается.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, жители края ощутят повышение температуры воздуха уже в течение 28 декабря.

«На районы Алтайского края начинает воздействовать северо-атлантический циклон. Днем 28 декабря температура воздуха составит −23…−30 градусов, а по югу и западу −18…−23 градуса», — отметила собеседница.

В связи с изменением погоды в стороны потепления в ближайшие дни в регионе ожидается небольшой снег.

Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, 31 декабря в крае вновь ожидается похолодание.

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