Стало известно, когда 40-градусные морозы покинут Алтайский край

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, жители края ощутят повышение температуры воздуха уже в течение 28 декабря.
«На районы Алтайского края начинает воздействовать северо-атлантический циклон. Днем 28 декабря температура воздуха составит −23…−30 градусов, а по югу и западу −18…−23 градуса», — отметила собеседница.
В связи с изменением погоды в стороны потепления в ближайшие дни в регионе ожидается небольшой снег.
Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, 31 декабря в крае вновь ожидается похолодание.