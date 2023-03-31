Стало известно, когда и на сколько в Барнауле начнут отключать горячую воду

Воду в Барнауле в 2023 году отключат на срок менее двух недель, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

Летом 2023 году опрессовка в Барнауле продлится всего девять дней. После этого еще четыре дня энергетики будут ремонтировать проблемные участки.

По контуру ТЭЦ-2:

С 12 по 20 июля под отключение горячей воды на время опрессовки попадут жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, П. Сухова, которые получают ресурсы от магистралей М-21, М-22 и М-25. С 21 по 24 июля начнутся плановые ремонты. После этих мероприятий горячая вода будет возвращена потребителям.

С 2 по 14 августа энергетики прекратят подачу горячей воды в границах улиц Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-й Западной, Чеглецова, 3-й Речной, Северо-Западной, Гущина, Солнечной Поляны, пр. Космонавтов, 9-го Заводского проезда, пр. Калинина. Здесь также последовательно пройдут девятидневная опрессовка и четырехдневные ремонты.

Кран. Вода. СС0

По контуру ТЭЦ-3:

С 15 по 23 мая опрессовку начнут с магистрали М-34 — это район, ограниченный Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой, а также квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатный, 6-я Нагорная, Ляпидевского, часть Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).

С 30 мая по 7 июня пройдут испытания магистрали М-31. Под отключение горячей воды попадут жители домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлётная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.

С 14 по 22 июня проведут опрессовку магистрали М-32, которая обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, ул. Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.

С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдет магистраль М-33. От нее запитаны жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, ул. Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.