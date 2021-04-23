Стало известно, когда и на сколько в Барнауле отключат горячую воду

С 17 мая в Барнауле приступят к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей малых котельных, сообщили в СГК.

Работы будут сопровождаться отключением горячей воды с середины мая по середину июля и коснутся 88 многоквартирных домов.

С 17 по 31 мая — для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов , 2 детских садов , 2 школ , общежития , поликлиники и 7 административных зданий пос. Власиха , Научного городка , а также улицы Коммунаров.

— для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов 2 детских садов 2 школ общежития поликлиники и 7 административных зданий пос. Власиха Научного городка а также улицы Коммунаров. С 24 мая по 7 июня — для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов , 5 детских садов , 2 школ , общежития , 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональная , Радищева , Пушкина , Гоголя , Короленко , Аванесова , Змеиногорский тракт , пос. Центральный и др.

— для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов 5 детских садов 2 школ общежития 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональная Радищева Пушкина Гоголя Короленко Аванесова Змеиногорский тракт пос. Центральный и др. С 31 мая по 14 июня — для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов , школы , медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-я Строительная , а также пос. Лесной.

— для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов школы медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-я Строительная а также пос. Лесной. С 7 по 21 июня — для жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов , школы и 37 административных зданий на улицах Чехова , Гоголя , Л. Толстого , Пушкина , Тяптина и др.

— для жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов школы и 37 административных зданий на улицах Чехова Гоголя Л. Толстого Пушкина Тяптина и др. С 14 по 28 июня — для 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту. С 21 июня по 5 июля — для 108 жителей многоквартирного дома по адресу улица Никитина , № 28.

— для 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту. С 21 июня по 5 июля — для 108 жителей многоквартирного дома по адресу улица Никитина № 28. С 28 июня по 12 июля — для 6 частных домов и школы-интерната на улице Санаторная пос. Лесной.

Всего в Барнауле СГК эксплуатирует 35 котельных, работающих на разных видах топлива.