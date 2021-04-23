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Жизнь

Стало известно, когда и на сколько в Барнауле отключат горячую воду

С 17 мая в Барнауле приступят к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей малых котельных, сообщили в СГК.

Кастрюли.
Кастрюли.
СС0

Работы будут сопровождаться отключением горячей воды с середины мая по середину июля и коснутся 88 многоквартирных домов.

  • С 17 по 31 мая — для жителей 28 многоквартирных и 4 частных домов, 2 детских садов, 2 школ, общежития, поликлиники и 7 административных зданий пос. Власиха, Научного городка, а также улицы Коммунаров.
  • С 24 мая по 7 июня — для жителей 33 многоквартирных и 87 частных домов, 5 детских садов, 2 школ, общежития, 3 медицинских учреждений и 42 административных зданий на улицах Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и др.
  • С 31 мая по 14 июня — для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, школы, медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-я Строительная, а также пос. Лесной.
  • С 7 по 21 июня — для жителей 11 многоквартирных и 46 частных домов, школы и 37 административных зданий на улицах Чехова, Гоголя, Л. Толстого, Пушкина, Тяптина и др.
  • С 14 по 28 июня — для 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту. С 21 июня по 5 июля — для 108 жителей многоквартирного дома по адресу улица Никитина, № 28.
  • С 28 июня по 12 июля — для 6 частных домов и школы-интерната на улице Санаторная пос. Лесной.

Всего в Барнауле СГК эксплуатирует 35 котельных, работающих на разных видах топлива.

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