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Жизнь

Стало известно когда и за кого впервые выйдет замуж Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова планирует выйти замуж 20 октября 2020 года, сообщила «Вечерняя Москва».

Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Анастасия Волочкова очень любит банное искусство.
Instagram.

Избранником 44-летней звезды стал старший сын известного художника Никаса Сафронова Дмитрий, пишет infox.ru. «Тайна» была раскрыта во время празднования дня рождения Волочковой 20 января.

Никас вышел на сцену, где в тот момент стояла Волочкова, поздравил ее с праздником, после чего заявил, что отдает ей своего сына. Далее он конкретизировал — речь идет «Диме из Вильнюса». Именно он, по его словам, сделал предложение балерине.

Волочкова сказала, что не планирует сама покрывать расходы на свадьбу, но собирается за вечер сменить семь нарядов.

Ранее у нее были долгие и серьезные отношения с бизнесменом и юристом Игорем Вдовиным, у пары родилась дочь Ариадна, которой сейчас 14 лет. Но до официальной свадьбы в ЗАГСе дело так и не дошло.

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