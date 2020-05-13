Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, когда на Алтайский край придет вторая волна аномальной жары

Новая волна аномально жаркой погоды ожидается в Алтайском крае в начале следующей недели, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

Вода. Жара.
Вода. Жара.
СС0

Напомним, до пятницы на территории края действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Днем температуры воздуха будут достигать +35 градусов.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, погода в регионе изменится во второй половине дня 15 мая.

Местами по краю ожидается усиление ветра, по югу и западу пройдут грозы.

Выходные, 16 и 17 мая, как прогнозируют синоптики, выдадутся дождливыми, но жаркими. По сравнению с периодом аномальной жары температуры понизятся в эти дни лишь на 3−4 градуса.

А вот 18 — 20 мая в Алтайском крае вновь ожидают установления аномально жаркой погоды. Дождей и гроз в эти дни не прогнозируют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость