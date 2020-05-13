Стало известно, когда на Алтайский край придет вторая волна аномальной жары

Напомним, до пятницы на территории края действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Днем температуры воздуха будут достигать +35 градусов.
Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, погода в регионе изменится во второй половине дня 15 мая.
Местами по краю ожидается усиление ветра, по югу и западу пройдут грозы.
Выходные, 16 и 17 мая, как прогнозируют синоптики, выдадутся дождливыми, но жаркими. По сравнению с периодом аномальной жары температуры понизятся в эти дни лишь на 3−4 градуса.
А вот 18 — 20 мая в Алтайском крае вновь ожидают установления аномально жаркой погоды. Дождей и гроз в эти дни не прогнозируют.