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Жизнь

Стало известно, когда на смену холоду в Алтайский край придет летняя жара

Текущая рабочая неделя в Алтайском крае выдастся холодной, а по ночам и вовсе будет по-настоящему морозно. Однако вскоре погода изменится и на смену похолоданию придет почти летняя жара, рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

На Алтае ожидается жара.
На Алтае ожидается жара.
Михаил Хаустов

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в ближайшие несколько дней районы края будут находиться под влиянием антициклона.

Особенно холодными будут вторник и среда. В ночные часы 20 и 21 апреля температура воздуха в крае будет −5…−10 градусов, местами по северу до -15 градусов. Днем температуры будут балансировать в диапазоне −2…+7 градусов.

20 и 21 апреля в крае будет преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица.

В четверг, 22 апреля, местами снег, мокрый снег с дождем.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

«Затем температуры воздуха будет нарастать от суток к суткам на 2−3 градуса и в ночное, и в дневное время», — добавила Людмила Сырых.

В итоге к ближайшие выходные в дневное время столбики термометров в Алтайском крае покажут +5…+10 градусов.

А на следующей неделе, по словам собеседницы, станет совсем тепло, а местами и по-летнему жарко.

«Почти что летняя погода ожидается в самые последние дни апреля», — сказала Людмила Сырых.

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