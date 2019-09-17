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Жизнь

Стало известно, когда стартует отопительный сезон в Барнауле

Мэрия Барнаула опубликовала предварительную дату начала отопительного сезона. Тепло начнут подавать в дома и учреждения ориентировочно 23 сентября. Об этом сообщает официальный сайт города.

Батареями жители довольны.
Батареями жители довольны.
Лидия Соколова

По данным городских властей, никаких срывов в подготовке к отопительному сезону нет. Проведены гидравлические испытания по контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, выполнен текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования. Запасы угля на барнаульских ТЭЦ превышают 300% от норматива.

«На сегодня полностью готовы к запуску тепла все 178 детских садов и 92 школы; по медицинским учреждениям показатель готовности 92%. В жилом фонде получено 85% актов готовности», — говорится в сообщении мэрии.

Также в мэрии добавляют, что возможна подача отопления в дома и до 23 сентября, но по отдельной заявке в адрес ресурсоснабжающей организации.

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