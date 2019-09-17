Стало известно, когда стартует отопительный сезон в Барнауле

По данным городских властей, никаких срывов в подготовке к отопительному сезону нет. Проведены гидравлические испытания по контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, выполнен текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования. Запасы угля на барнаульских ТЭЦ превышают 300% от норматива.



«На сегодня полностью готовы к запуску тепла все 178 детских садов и 92 школы; по медицинским учреждениям показатель готовности 92%. В жилом фонде получено 85% актов готовности», — говорится в сообщении мэрии.



Также в мэрии добавляют, что возможна подача отопления в дома и до 23 сентября, но по отдельной заявке в адрес ресурсоснабжающей организации.