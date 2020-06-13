Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 30°C
Жизнь

Стало известно, когда откроются детские оздоровительные лагеря в Алтайском крае

Старт летней оздоровительной кампании в Алтайском крае предварительно назначен на 1 июля. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки. Рассказываем в специальном разборе, как она будет организована.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
altairegion22.ru

Сколько учреждений смогут принять детей этим летом?

Всего 890 со специализацией для детского оздоровления и отдыха, из них 66 организаций —с круглосуточным пребыванием детей.

Сколько из них лагерей?

В течение лета будут работать 47 краевых профильных лагерей, в них отдохнут более 9,1 тыс. детей.

Детский отдых с пользой – отдых в языковом лагере.
Детский отдых с пользой — отдых в языковом лагере.
Архив студии английского языка «AaPPLE».

Открыта ли продажа путевок?

Да. В различные организации родители забронировали или приобрели уже около 11,9 тыс. путевок.

Что сделано в лагерях для приема детей?

В настоящее время в детских оздоровительных лагерях заканчиваются ремонтные работы, приобретены оборудование, мебель, мягкий инвентарь, проведена акарицидная (против клещей) обработка территорий в 43 лагерях. С использованием удаленных форм осуществляется обучение по санитарно-гигиеническому минимуму и аттестация персонала детских организаций по стандартам Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Как быть с коронавирусом и его распространением?

Принимаются все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасный отдых. Наличие справок об отсутствии контактов с заболевшими — обязательное условие допуска в лагерь. Родители должны знать, что исключаются посещения детей в загородных лагерях в этот период, поэтому следует предусмотреть заранее все необходимое для личного пользования ребенка. Соблюдение социальной дистанции станет важным условием проведения мероприятий в летних лагерях.

Как соблюдать требование социальной дистанции?

При этом сокращена наполняемость лагерей — она составит 50% от проектной мощности зданий. В программы летнего отдыха будут внесены коррективы, масштабные массовые мероприятия проводиться не будут.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость