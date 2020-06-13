Стало известно, когда откроются детские оздоровительные лагеря в Алтайском крае

Старт летней оздоровительной кампании в Алтайском крае предварительно назначен на 1 июля. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки. Рассказываем в специальном разборе, как она будет организована.

Сколько учреждений смогут принять детей этим летом?

Всего 890 со специализацией для детского оздоровления и отдыха, из них 66 организаций —с круглосуточным пребыванием детей.

Сколько из них лагерей?

В течение лета будут работать 47 краевых профильных лагерей, в них отдохнут более 9,1 тыс. детей.

Детский отдых с пользой — отдых в языковом лагере. Архив студии английского языка «AaPPLE».

Открыта ли продажа путевок?

Да. В различные организации родители забронировали или приобрели уже около 11,9 тыс. путевок.

Что сделано в лагерях для приема детей?

В настоящее время в детских оздоровительных лагерях заканчиваются ремонтные работы, приобретены оборудование, мебель, мягкий инвентарь, проведена акарицидная (против клещей) обработка территорий в 43 лагерях. С использованием удаленных форм осуществляется обучение по санитарно-гигиеническому минимуму и аттестация персонала детских организаций по стандартам Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Жара. Михаил Хаустов

Как быть с коронавирусом и его распространением?

Принимаются все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасный отдых. Наличие справок об отсутствии контактов с заболевшими — обязательное условие допуска в лагерь. Родители должны знать, что исключаются посещения детей в загородных лагерях в этот период, поэтому следует предусмотреть заранее все необходимое для личного пользования ребенка. Соблюдение социальной дистанции станет важным условием проведения мероприятий в летних лагерях.

Как соблюдать требование социальной дистанции?

При этом сокращена наполняемость лагерей — она составит 50% от проектной мощности зданий. В программы летнего отдыха будут внесены коррективы, масштабные массовые мероприятия проводиться не будут.