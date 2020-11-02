Стало известно, когда «Посуда Центр» в Барнауле начнут перестраивать под ковидный госпиталь

Как сообщили в городской администрации, об этом 2 ноября губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложил глава региональной столицы Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк,
глава Барнаула:
Строители планируют приступить к работам 4−5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ.
Также градоначальник рассказал, что работы в «Посуда Центре» планируется проводить в три смены, а на площадке одновременно будет трудиться около 200 человек.
Напомним, что фотокорреспондент altapress.ru уже побывал на месте будущего ковидного госпиталя и запечатлел, как здание начали готовить к проведению строительных работ
Согласно предварительным оценкам, на площадке «Посуда Центра» после переоснащения здания в ковидный госпиталь разместят до 600 коек.