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Жизнь

Стало известно, когда «Посуда Центр» в Барнауле начнут перестраивать под ковидный госпиталь

Строительные работы на площадке «Посуда Центра» в Барнауле для переформатирования здания в ковидный госпиталь стартуют 4−5 ноября.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Как сообщили в городской администрации, об этом 2 ноября губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложил глава региональной столицы Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Строители планируют приступить к работам 4−5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ.

Также градоначальник рассказал, что работы в «Посуда Центре» планируется проводить в три смены, а на площадке одновременно будет трудиться около 200 человек.

Напомним, что фотокорреспондент altapress.ru уже побывал на месте будущего ковидного госпиталя и запечатлел, как здание начали готовить к проведению строительных работ

Согласно предварительным оценкам, на площадке «Посуда Центра» после переоснащения здания в ковидный госпиталь разместят до 600 коек.

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