Стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае

Алтайский край вступил в период прохладной погоды, а местами в регионе и вовсе ожидаются заморозки до -2 градусов. Altapress.ru узнал, когда на Алтае ожидается потепление.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, установившаяся в данный момент погода продержится в крае до 10 сентября.

Затем же, начиная с 11 сентября, в регионе ожидается «разворот на тепло». С каждым днем, согласно предварительному прогнозу, температуры будут нарастать.

Что же касается погоды в ближайшие дни, то в ночные часы температура воздуха в крае будет балансировать в диапазоне +3…+9 градусов. Местами на почве возможны заморозки до -2 градусов.

Днем в ближайшие трое суток будет +13…+19 градусов.

В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди.

При этом до 7 сентября в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.