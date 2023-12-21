Стало известно, когда пройдет прощание с Дмитрием Красиловым

Прощание с артистом пройдет 22 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в Москве.
Его похоронят на родине — в Заринске.
18 декабря Дмитрий Красилов ушел из жизни. Предварительная причина смерти — эндокринопатия.
Мать танцора рассказала, когда и во сколько состоится прощание, сообщает "Катунь 24".
Прощание с артистом пройдет 22 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в Москве.
Его похоронят на родине — в Заринске.
18 декабря Дмитрий Красилов ушел из жизни. Предварительная причина смерти — эндокринопатия.
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