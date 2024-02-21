21 февраля
﻿
Жизнь

Опубликовали схему маршрута знаменитого лыжного марафона "Мария-Ра"

В воскресенье, 3 марта, в день рождения "Мария-Ра", в Барнауле состоится лыжный марафон.

Трасса здоровья.
Трасса здоровья.
Предоставлено altapress.ru

Известно, что дистанция составит 50 км.

Старт начнется со стартовой поляны Трассы здоровья "Мария-Ра" в 9:00.

Отмечается, что по всей дистанции лыжня будет подготовлена.

На старте можно будет оставить вещи в теплых раздевалках.

Маршрут

Маршрут лыжни.
Маршрут лыжни.
"Мария-ра"

Также для лыжников организуют пункты питания. Там можно будет согреться, выпить чаю и подкрепиться.

Участников, которые преодолеют марафон, будет ждать беспроигрышная лотерея и памятные подарки. А также вкусные угощения от партнеров.

Среди партнеров есть известные компании, такие как "Молочная сказка", Oreo, "Алтайские закрома", "Роллтон" и много других.

Ранее стало известно, когда на Трассе здоровья будут поить горячим чаем и угощать вкусняшками.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость