Опубликовали схему маршрута знаменитого лыжного марафона "Мария-Ра"

В воскресенье, 3 марта, в день рождения "Мария-Ра", в Барнауле состоится лыжный марафон .

Известно, что дистанция составит 50 км.

Старт начнется со стартовой поляны Трассы здоровья "Мария-Ра" в 9:00.

Отмечается, что по всей дистанции лыжня будет подготовлена.

На старте можно будет оставить вещи в теплых раздевалках.

Маршрут

Маршрут лыжни. "Мария-ра"

Также для лыжников организуют пункты питания. Там можно будет согреться, выпить чаю и подкрепиться.

Участников, которые преодолеют марафон, будет ждать беспроигрышная лотерея и памятные подарки. А также вкусные угощения от партнеров.

Среди партнеров есть известные компании, такие как "Молочная сказка", Oreo, "Алтайские закрома", "Роллтон" и много других.

Ранее стало известно, когда на Трассе здоровья будут поить горячим чаем и угощать вкусняшками.

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