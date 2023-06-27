Стало известно, когда пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и кто из звезд приедет на фестиваль

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдет с 18 по 22 июля.
По традиции, фестиваль стартует в Барнауле, ведь именно здесь установлен памятник Василию Шукшину. Завершится он в селе Сростки, на родине известного актера.
Также в течение пяти дней мероприятия пройдут в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.
На фестиваль приедут народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженные артисты Борис Галкин и Полина Агуреева, актер театра и кино Игорь Петренко.
Всего в программе запланировано более 60 мероприятий.
В первую очередь будут организованы конкурсные показы полнометражных и короткометражных игровых фильмов. Также впервые за долгое время в программу снова вернулось документальное кино.
Дополнительно для гостей фестиваля проведут дискуссии, мастер-классы, публичные лекции.