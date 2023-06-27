27 июня
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Жизнь

Стало известно, когда пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и кто из звезд приедет на фестиваль

  1. Когда пройдет фестиваль?
  2. Где пройдут «Шукшинские дни на Алтае»?
  3. Кто из звезд приедет на Алтай?
  4. Программа мероприятий

Утверждена программа одного из самых масштабных ежегодных фестивалей «Шукшинские дни на Алтае». Об этом сообщает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Когда пройдет фестиваль?

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдет с 18 по 22 июля.

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Где пройдут «Шукшинские дни на Алтае»?

По традиции, фестиваль стартует в Барнауле, ведь именно здесь установлен памятник Василию Шукшину. Завершится он в селе Сростки, на родине известного актера.

Также в течение пяти дней мероприятия пройдут в Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.

Памятник Шукшину. Пикет.
Памятник Шукшину. Пикет.
Анна Зайкова.
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Кто из звезд приедет на Алтай?

На фестиваль приедут народная артистка РСФСР Ирина Купченко, народная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженные артисты Борис Галкин и Полина Агуреева, актер театра и кино Игорь Петренко.

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Программа мероприятий

Всего в программе запланировано более 60 мероприятий.

В первую очередь будут организованы конкурсные показы полнометражных и короткометражных игровых фильмов. Также впервые за долгое время в программу снова вернулось документальное кино.

Дополнительно для гостей фестиваля проведут дискуссии, мастер-классы, публичные лекции.

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