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Жизнь

Стало известно, когда российские космонавты высадятся на Луну

Первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году. После этого такие полеты сделают ежегодными, пишет РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Луна.
Луна.
СС0

Экипаж первой экспедиции должен будет отработать «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

В 2032 году на спутник Земли доставят луномобиль, а также вторую экспедицию, которая займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. Следующие два года будут строить лунную базу.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.

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