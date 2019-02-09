Стало известно, когда российские космонавты высадятся на Луну

Экипаж первой экспедиции должен будет отработать «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».
В 2032 году на спутник Земли доставят луномобиль, а также вторую экспедицию, которая займется «апробированием средств передвижения по поверхности».
Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. Следующие два года будут строить лунную базу.
Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.