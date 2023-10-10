10 октября
﻿
Жизнь

Стало известно, когда с улиц городов уберут электросамокаты

Кикшеринговые компании рассказали, когда закончат прокат электросамокатов.

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Это произойдет, когда придут настоящие холода, при стабильно морозной погоде, пишет e1.ru.

Самокаты будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет ниже 0 градусов. При ночных заморозках и утренней гололедице прокатчики сделают паузы.

Недоступны

Однако самокаты будут оставаться на улицах, но на время непогоды станут недоступными для аренды. При потеплении днем возможность аренды будет возвращаться.

Запрет

Между тем аренду электросамокатов начали запрещать в Европе.

За подобное решение выступили 89% парижан на референдуме, который прошел еще в апреле.

В голосовании поучаствовали более 100 тыс. человек.

С улиц должны убрать около 15 тыс. электросамокатов до 31 августа. Их могут перенаправить в Берлин, где аренда еще разрешена.

Приложения по аренде электросамокатов появились в Париже с 2018 года.

В 2020 году количество операторов сократили до трех, однако проблема с неосторожным вождением и разбросанным по городу транспортом оставалась. Именно это и послужило причиной голосования и последующего запрета.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость