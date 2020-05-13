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Жизнь

Стало известно, когда Томенко скорректирует коронавирусные ограничения

В среду, 13 мая, губернатор края Виктор Томенко провел заседание регионального оперштаба по коронавирусу. Там обсудили оперативную обстановку с заболеваемостью, сообщили в пресс-службе региона.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Во время заседания министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что из 770 заболевших коронавирусом в крае выздоровели — 341 человек.

Также глава минздрава отчитался об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты. В настоящее время в наличии имеется более 33 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, и начались новые поставки.

По словам министра, ежедневный расход средств защиты в Алтайском крае составляет 1054 комплекта. Накоплен достаточный запас лекарственных препаратов для лечения 5,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.

На заседании оперштаба также обсудили вопрос снятия части действующих ограничений. До конца этой недели Виктор Томенко подпишет соответствующий указ.

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