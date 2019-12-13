Стало известно, когда в Алтайский край придут декабрьские морозы

Этому будет предшествовать два снежных и ветреных дня. Напомним. На 13 и 14 декабря в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
Затем же в крае установится спокойная, морозная погода, будет преимущественно без осадков.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
С 15 и до 19 декабря в Алтайском крае ожидается антициклональная погода. На районы края окажут влияние сразу два антициклона — азиатский и западный.
Ночные температуры в этот период будут балансировать в диапазоне −18…−23 градуса, местами возможно похолодание до -28 градусов.
В дневные часы столбики термометров покажут −11…−16 градусов, местами до -22 градусов.
Далее, согласно предварительному прогнозу, край переживет недолгое, но мощное воздействие циклона.
По словам Людмилы Сырых, на 20 — 21 декабря из-за потепления, усиления ветра и сильных осадков в регионе могут передать штормовое предупреждение.