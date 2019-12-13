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13 декабря -11°C

Стало известно, когда в Алтайский край придут декабрьские морозы

Морозная, но комфортная для сибиряков погода, установится в Алтайском крае 15 декабря, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Этому будет предшествовать два снежных и ветреных дня. Напомним. На 13 и 14 декабря в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

Затем же в крае установится спокойная, морозная погода, будет преимущественно без осадков.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

С 15 и до 19 декабря в Алтайском крае ожидается антициклональная погода. На районы края окажут влияние сразу два антициклона — азиатский и западный.

Ночные температуры в этот период будут балансировать в диапазоне −18…−23 градуса, местами возможно похолодание до -28 градусов.

Мороз в Барнауле.
Мороз в Барнауле.
Олег Богданов

В дневные часы столбики термометров покажут −11…−16 градусов, местами до -22 градусов.

Далее, согласно предварительному прогнозу, край переживет недолгое, но мощное воздействие циклона.

По словам Людмилы Сырых, на 20 — 21 декабря из-за потепления, усиления ветра и сильных осадков в регионе могут передать штормовое предупреждение.

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