Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, существенное похолодание ожидается после 21 декабря.

Текущая неделя начнется с достаточно комфортных для сибиряков температур. По предварительному прогнозу, до 19 декабря в крае ожидается антициклональная погода.

На районы края окажут влияние сразу два антициклона — азиатский и западный. Ночные температуры в эти дни составят −18…−23 градуса, днем будет −7…−15 градусов.

Затем, 20 и 21 декабря, Алтайский край окажется под влиянием циклона, который отметится нестабильной погодой — усилением ветра, снегопадами, метелями.

После этого в регион могут прийти уже более серьезные морозы под -30 градусов.