Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Морозы под -30 градусов могут прийти в Алтайский край под занавес января. Таков предварительный прогноз регионального Гидрометцентра.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, предстоящие выходные начнутся с теплой, но достаточно снежной погоды.

Днем в субботу, 25 января, в крае будет -2.+3 градуса. В ночь на воскресенье температура составит −4…−9 градусов, по западу похолодает до -14 градусов. Днем 26 января будет −4…−9 градусов.

Впрочем, это несущественное похолодание будет кратковременным. 27 января вновь потеплеет, пойдет снег. На 28 января синоптики ожидают в регионе неблагоприятные метеоусловия, которые 29 января могут перейти в штормовую погоду из-за усиления ветра и метелей.

Однако уже в ночь на 30 января ожидается похолодание, связанное с сибирским антициклоном. В крае установится спокойная и морозная погода.

В ночные часы температура воздуха будет опускаться до отметки -30 градусов. Местами будет еще холоднее.

Днем воздух прогреется до −13…−20 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость