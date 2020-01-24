Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Морозы под -30 градусов могут прийти в Алтайский край под занавес января. Таков предварительный прогноз регионального Гидрометцентра.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, предстоящие выходные начнутся с теплой, но достаточно снежной погоды.

Днем в субботу, 25 января, в крае будет -2.+3 градуса. В ночь на воскресенье температура составит −4…−9 градусов, по западу похолодает до -14 градусов. Днем 26 января будет −4…−9 градусов.

Впрочем, это несущественное похолодание будет кратковременным. 27 января вновь потеплеет, пойдет снег. На 28 января синоптики ожидают в регионе неблагоприятные метеоусловия, которые 29 января могут перейти в штормовую погоду из-за усиления ветра и метелей.

Однако уже в ночь на 30 января ожидается похолодание, связанное с сибирским антициклоном. В крае установится спокойная и морозная погода.

В ночные часы температура воздуха будет опускаться до отметки -30 градусов. Местами будет еще холоднее.

Днем воздух прогреется до −13…−20 градусов.